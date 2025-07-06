Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen genel kurulda Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevine seçilen Bülent Özkaleli, beraberinde Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Ali Özdemir, Sekreter Nihat Karalar, Sayman Uğur Çınar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Taner Şimşek ve Volkan Sınayuç ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın'ı taş binadaki makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Özkaleli, Aşgın'a Cemiyet çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Aşgın, basının da bir kamu görevi yürüttüğünü belirterek, basının kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Basın ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, Çorum’da basının birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir yapıya sahip olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

AŞGIN'DAN KUTLAMA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, genel kurulda Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Bülent Özkaleli ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Günün anısına Özkaleli'ye üzerinde 'besmele' yazan bir levha hediye etti.

AŞGIN'A HATIRA PARA

Ziyarette yer alan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili ve Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Belediye Başkanı Aşgın'a Osmancıklı Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa anısına Darphane'de bastırdıkları hatıra parayı takdim etti.

Hatıra paranın sınırlı sayıda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basıldığını, madeni 5 TL boyutunda ve bronz madenden üretildiğini belirten Bilal Çevrim, 21 Temmuz'da da Baltacı Mehmet Paşa Anıtının açılışını gerçekleştireceklerini ifade ederek, Halil İbrahim Aşgın'ı açılışa davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, Özkaleli ve beraberindekilere heyete teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR