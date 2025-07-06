Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katıldı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı uçakla yurda döndü.

Milletvekili Kayrıcı, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi kapsamında Azerbaycan da yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanımızla uçakta verimli istişare gerçekleştirdik” dedi.

MHP İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise: “Sayın Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı, Azerbaycan programı çerçevesinde Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türkiye’nin genel siyasetinden dünya gündemine, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonundan milli ve manevi değerlerimizi önceleyen politikalara kadar pek çok konuda istişarelerde bulunmuş, verimli sohbetler gerçekleştirmiştir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla gönül birliğimizin pekiştiği bu anlamlı ziyaretin, Türk dünyasının birlik ve dirliği, ecdad mirasına sahip çıkma şuuru ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

MHP olarak; Türk milletinin izzetini, kardeşliğini ve istikbalini esas alan bu tür temasları önemsiyor, milli duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi