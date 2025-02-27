Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri Mustafa Burak Yalçın, Mustafa Demirer, Bilal Çevrim, Nihat Karalar, Taner Şimşek ve Uğur Çınar katıldı.

Toplantıda yeni döneme dair görüş alışverişinde bulunulurken, yönetim kurulu içerisinde de görev dağılımı yapıldı.

Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Vekilliğine Bilal Çevrim, Başkan Yardımcılığına Mustafa Burak Yalçın ile Ali Özdemir, Sekreterliğe Nihat Karalar, Saymanlığa ise Uğur Çınar seçildi.

Editör: HABER MERKEZİ