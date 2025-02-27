Çorum'da yaşayan bir çiftçi, evlilik teklifi için ilginç bir yöntem seçti. Genç çiftçi traktörle tarlaya "benimle evlenir misin?" yazdı.

İskilip ilçesine bağlı Örübağ köyünde yaşayan çiftçi Cihat Ayva'nın yaptığı evlilik teklifi sosyal medyada gündem oldu.

Aynı köyde yaşayan nişanlısı Ayşe Nur'a evlilik teklif etmek için ilginç bir yöntem seçen çiftçi Cihat Ayva, traktörüyle tarlaya 'Benimle evlenir misin?' yazdı.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen nişanlısı sevinçle "Evet" yanıtı vererek teklifi kabul etti.