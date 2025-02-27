Amasya'da bir çiftçi, Şubat ayında tomurcuk açmaya başlayan 400 meyve ağacını 'dondurarak dondan koruma sistemi' uygulayarak korumaya aldı. Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçe, uzaktan bakınca da çiçek açmış gibi duruyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde 6,5 dekarlık bahçede nektarin ağaçları bulunan çiftçi Fatih Şahin, ağaçların üzerine su püskürterek yüzeylerinin donması sayesinde geçen yıl geceleri etkili olan ilkbahar donlarından meyvelerinin tamamını korumayı başardı. Bu Şubat'ta bölgede etkili olan kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuklara karşı da aynı yöntemi deneyen 45 yaşındaki Şahin'in ağaçlarının tamamında buz sarkıtları oluştu.

"Buzun içerisi sıcak oluyor"

Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bu yöntemi uyguladığına işaret eden Şahin, "Nektarin ağacı çeşidi nedeniyle erken uyanıyor. Soğuklardan etkilenebiliyor. Buzun içerisi ise sıcak oluyor. Tomurcuğun dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor" dedi.

"Bu sistemi uygulamasaydı bahçede kayıp yaşanırdı"

Amasya genelinde bu bahçenin dışında meyvelerde uyanma, tomurcuklanma görülmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Çiftçimiz dondurarak dondan koruma sistemi uygulamış. Eğer bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60'a yakını kurtulacak gibi görünüyor" diye konuştu.

"Ağaçların çiçek açtığını sandım ama buzmuş"

Yolda karşılaştığı ağaçları görünce bahçeye girip eşiyle birlikte dolaşan Yukarı Baraklı köyünden Mustafa Gölbaşı ise, "Ağaçların çiçek açtığını sandım. Bembeyaz çiçek açmış gibiydi. Meğerse buzmuş. Yeni gördük böyle bir sistemi" şeklinde konuştu.

Güllü Gölbaşı da, "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş. Köpük sıkıldığını sananlar da var. Oysaki buz kaplamış. Ağaçlar donmuş kalmış. Manzarası ise çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

