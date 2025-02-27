Emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de bu yıl devreye girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES). Bu sistem çalışanlara emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı tanıyacak ve böylece gelirlerinin düşmesini önleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre konuşmasında "Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem sistemin detaylarını anlattı.

ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden çalışmaya devam eden herkes yararlanabilecek. Emekli olup çalışanlar ise şartları sağladığında ikinci bir emeklilik hakkına kavuşacak. Sistem tüm çalışanlar için zorunlu olacak.

TES PRİMLERİNİ KİM ÖDEYECEK?

Çalışanlar ikinci bir prim ödeme sistemine dahil olacak. Sistem SGK'dan tamamen ayrı işleyecek. Bilindiği üzere işçinin SGK primlerini patronlar ödüyor. Ancak TES primleri için 3'lü bir yapı olacak. Modele göre kişi brüt maaşının en az yüzde 3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Böylece birikim artacak.

EMEKLİLİK ŞARTI NE?

TES'de şu an emeklilik için 10 yıl çalışma ve 56 yaş şartı bulunuyor. Yani 10 yıl çalışan 56 yaşında emekli maaşı alabilecek. Söz konusu şartlar göz önüne alındığında bazı çalışanlar SGK'dan önce TES'den emekli olabilecek. Ancak yaş şartının değiştirilebileceği söyleniyor. Üzerinde çalışılan formüllere göre, 60 yaş şartı da masada. Ancak kesin karar yasal düzenleme sonrası netleşecek.

NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK, MAAŞ NASIL ÖDENECEK?

TES, Orta Vadeli Program'da da yer aldı. OVP'deki tarihe göre bu yılın son çeyreğinde sistemin aktif hale getirilmesi bekleniyor. TES'ten emekli olanlara iki alternatif sunulacak. İsteyen maaş isteyen toplu para alabilecek.

