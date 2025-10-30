Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ ile TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiğini belirterek, “Her iki isim de Çorum’daki emek ve demokrasi güçlerine selam ve dayanışma dileklerini iletti” dedi.

Özdel, Yanardağ’ın görüşlerini paylaştığı mektubu da kamuoyuna aktardı.

Yanardağ mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet’in 102. Yıldönümünde Cumhuriyet’in felsefesi ve kuruluş ilkelerine ağır bir saldırı yaşandığını görüyoruz.

Biz Cumhuriyetimizi daha eşitlikçi ve demokratik düzeye taşımak için mücadele ederken, Cumhuriyet’in kuruluş ve başlangıç değerlerini savunmak bizim tarihsel sorumluluğumuz haline geldi.

Son operasyon amaçlarından biri de Cumhuriyet’in geride kalan kurumlarını tümüyle imha etmek ve yeri rejimi kurma çabasıdır. Kısa vadede iki amaçları vardı. Biri Ekrem İmamoğlu hakkında yedek tutuklama kararı çıkartmak, ikincisi de Tele-1’e el koyma ve beni susturmaya çalışmaktır. “Casusluk” suçlaması bize yapışmaz, bu üçüncü sınıf bile değil beşinci sınıf kumpas girişimidir. Diğerleri gibi bu tertibi de bozacağız.

Ben, sosyalist ve yurtsever bir gazeteciyim. Bütün hayatım emperyalizm, İsrail siyonizmi ve onların işbirlikçileri ile mücadele içinde geçti. Gazze yıkılırken ve soykırımın bütün insanlığın gözü önünde gerçekleştirilirken, İsrail’le işbirliği yapanlar bizi “casuslukla” suçluyorlar. Bu bizim değil, onların fıtratına uygun. Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim ve eğmeyeceğiz.

Bütün dostlarımızı saygı ve sevgi ile kucaklıyorum.”

Mektubunu “Silivri Cezaevi” imzasıyla bitiren Yanardağ, mücadele kararlılığını vurguladı.

YANARDAĞ, ŞUBAT AYINDA ÇORUM’A GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, Dr. Merdan Yanardağ geçtiğimiz Şubat ayında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun daveti üzerine kente gelmiş, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen konferansta yurttaşlarla buluşmuştu. Söz konusu etkinliğe yoğun katılım olmuştu.