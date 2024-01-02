ÇORUM HABER kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler, öğrenciler ve gazeteciler katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan Rektör Öztürk, Anadolu’da basın deyince Mehmet Yolyapar isminin ön sıralarda geldiğini belirterek Yolyapar’ı gençlerle buluşturmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Söyleşide Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Yolyapar’a sorular yöneltirken, Yolyapar 1970 yılında gazeteciliğe başladığı dönemi, 1985 yılında Çorum Haber’in kuruluşunu ve kendi imzasını taşıyan unutamadığı haberleri geleceğin iletişimcilerine anlattı.

Gazetecilik mesleği hakkında tavsiyelerini soran öğrencilere Yolyapar, bol bol okumalarını öğütledi. Gazeteci olmak isteyen kişinin çok okumak zorunda olduğunun altını çizen Yolyapar, şunları söyledi: “Çok okumak gazeteci olmanın birinci şartıdır. İlkeli olmak da en önemli kriteridir. Sırf ilgi çekeyim diye sansasyon ve asparagas haberciliğe tevessül etmeden dürüstçe haberin gerekli unsurlarını tam olarak vermek önceliğimiz olmalıdır.”

Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Mehmet Yolyapar’a teşekkür ederek hediye takdim etti.