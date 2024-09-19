Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile mesaj yayınladı.

Gurur ve övünç kaynağımız gazilerimizin aziz hatıralarını ilelebet canlı tutmak amacıyla, TBMM tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 1921’de Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19 Eylül 2000 tarihinde bu günün “Gaziler Günü” olarak kutlanmasına karar verildiğini vurguladı.

Aziz milletimizin 1071’de Anadolu’nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklâl Savaşları’nda vatanına sahip çıkarken gazâ anlayışını tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu söyleyen Vali Dağlı, ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ düsturuyla hareket ettiklerini vurgulayarak: “Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık, vatanseverlik destanı olarak altın harflerle yerini almıştır.

Tüm zorluklara göğüs geren ve inançlı bir mücadelenin unvanını taşıyan, milli değerleri benimsemiş vatan aşığı gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olacaktır. Gazâ ruhu, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin şuurunda tüm canlılığıyla yaşamaya devam etmektedir” dedi.

Şehitlerin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı en büyük mirasın bu cennet vatan olduğunu da hatırlatan Vali Dağlı yayınladığı mesajda: “Bizler, Onlar’dan aldığımız güç ve ilhamla bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK