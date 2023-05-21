STAT: Esenler Erokspor

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu ***, Kürşathan Akın ***, Enes Biroğlu ***

4.HAKEM: Emre Küçük

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: İsmail *, Fuat **, Ö.Faruk **, Osman * (Dk. 55 Kerem *), Mert ***, Tolga ***, Doğancan ***, Furkan * (Dk. 55 Ferhat *), Ferit *** (Dk. 84 Mustafa *), Adem ** (Dk. 78 Berat Satılmış *), Abdülkadir **

YEDEKLER: Emrehan, Kamil, Egehan, Hakan, Siraç, Mehmet Can

TEKNİK DİREKTÖR:-

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Mahmut Eren ***, Mustafa Emre **, Mertcan **, Mustafa Eren **, Fatih Selimhan **, Timur *** (Dk. 84 Metincan **), Selim *** Atakan Akkaynak **, Sinan ** (Dk. 80 Ozan *), Muhammed Mustafa **** (Dk. 80 Suat *), Sabrican ** (Dk. 68 Eren *)

YEDEKLER: Ahmet Hakan, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk. 25 ve 62 Muhammed Mustafa, Dk. 90+1 Metincan (Çorum FK), Dk. 70 Tolga, Dk. 71 Mert (Arnavutköy)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, son maçlar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK, Cumartesi günü, öncesinde şampiyonluk kupasını aldı maçta Arnavutköy Belediye’yi 3-2 yenerek 2.Lig’e galibiyetle veda etti.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan maçta, Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, yedek ve genç ağırlıklı bir on bir sahaya sürdü. Ev sahibi ekibin daha çok pozisyon bulduğu maçta Çorum FK kalecisi Mahmut Eren Güler kritik kurtarışlara imza atarken, Azerbaycan Ümit Milli Takımı’nın da golcüsü olan Muhammed Mustafa Yıldırım golleriyle dikkat çekti. Amatör lisansla oynayan ve alt yapıdan maç kadrosuna alınan Metin Barutçu da son saniye golüyle takımına galibiyeti getirdi.

İlk yarıyı 25.dakikada Muhammed Mustafa’nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Çorum FK, 62’de aynı futbolcuyla farkı ikiye çıkartırken, 70’te Tolga, 71’de de Mert’in ayağından olmak üzere peş peşe iki gol yiyince skora bir anda denge geldi.

Karşılaşmanın 90+1.dakikasında, genç Metin attığı golle Çorum FK’ya 3-2’lik galibiyeti getirirken, yenilmezlik serisini 20 maça çıkartan Çorum FK, sezonu 79 puanla şampiyon olarak tamamladı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni sezonda 1.Lig’de mücadele edecek. Arnavutköy Belediye ise sezonu 46 puanla 13.sırada bitirdi.

Maçta bin civarında taraftar Çorum FK’ya tribün desteği verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR…MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Arnavutköy atağında, Tolga’nın ara pasında Çorum FK savunması ofsayt diye durakladı, topla buluşan Ferit, penaltı noktası civarında, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Mahmut Eren mükemmel bir refleksle gole izin vermedi, korner. Köşe vuruşundan gelen top sonrası oluşan karambolde bu kez savunma topu kornere gönderdi, Sağdan Mert’in kullandığı köşe vuruşunda, Ömer Faruk kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.

DAKİKA 15: Çorum FK savunmadan Atakan Akkaynak’la çıkmaya çalışırken, Atakan kayıp düşünce, boşta kalan topla buluşan Doğancan’ın vuruşu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 20: Arnavutköy atağında, Adem ceza yayının 3-4 metre gerisinden çok sert vurdu, kaleci Mahmut Eren gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 23: Çorum FK atağında, sağdan Selim ortaladı, ceza yayında Sinan’ın göğsüyle indirdiği topu Sabrican kaleye vurdu, kaleci İsmail’den seken top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 25 GOL! Çorum FK golü buldu. Sağdan gelişen atakta, Selim’in pasında topla ceza yayının 6-7 metre gerisinde buluşan Timur, pasını Sinan’a verdi, ceza yayından içeri giren Sinan, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yaptı, kaleci İsmail’den dönen topu altı pasın sağ köşesinden Muhammed Mustafa tamamladı: 1-0.

DAKİKA 28: Arnavutköy gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Tolga, karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 33: Arnavutköy atağında, Adem ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Mahmut Eren gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 38: Arnavutköy yine etkili geldi. Doğancan’ın pasında topla buluşan Tolga, sol çaprazdan, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yaptı, kaleci Mahmut Eren yerden soluna gelen topu çıkartmayı başardı.

DAKİKA 58: Arnavutköy beraberlik golüne çok yaklaştı. Soldan Tolga ortaladı, arka direkte Ferit vurdu, kaleci Mahmut Eren’den seken topu gol çizgisinden Mertcan çıkarttı, korner.

DAKİKA 60: Çorum FK atağında, soldan Mertcan ortaladı, altı pasta Sinan bomboş durumda kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 62: GOL! Çorum FK’nın ikinci golü geldi. Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Selim hızla rakip kaleye yöneldi, ceza yayının sağındaki boşluğa kadar inip, pasını Mustafa Muhammed’e verdi, yayın solundan içeri giren Muhammed Mustafa, karşı karşıya pozisyonda kalecinin sağına vuruşunu yaptı: 2-0.

DAKİKA 70: GOL! Arnavutköy Belediye farkı birine indirdi. Adem Metin, kendi yarı alanının son metrelerinde aldığı topla birlikte, orta yuvarlaktan hızla Çorum FK kalesine yöneldi, ceza yayının 6-7 metre gerisinden, soldan bindiren Tolga’nın koşu yoluna pas attı, Tolga altı pasın sol köşesinden, yerden ön direğe bir vuruş yaptı, top kaleci Mahmut Eren’in ayaklarının dibinden ağlarla buluştu.

DAKİKA 71: GOL! Skora denge geldi. Soldan gelişen Arnavutköy atağında, Tolga kendi topuyla ceza sahasına girdi, henüz çizgiye inmeden, yerden ön direğe çıkarttığı topla kaleci Mahmut’tan önce araya girerek buluşan Mert Caymaz, Mahmut Eren’den sıyrılır sıyrılmaz altı pastan vuruşunu yaptı: 2-2.

DAKİKA 77: Çorum FK atağında, Eren sağdan altı pasa kadar girdi, uzak köşeye vuruşunda tribünler “gol” diye ayağa kalktı ancak top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 90+1: GOL! Çorum FK santrası olmayan golle skoru 3-2’ye getirdi. Sağdan gelişen atakta, altı pasın sağındaki boşluğa kadar sokulan Suat’ın penaltı noktasının gerisine çıkarttığı topla buluşan Metin Barutçu, yerden kalecinin sağına vurdu: 3-2.