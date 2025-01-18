Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Futsal İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. TOKİ Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde kızlarda Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi final oynarken, erkeklerde ise Fatih Anadolu Lisesi ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında karşılaştı. Kızlarda final maçını 5-2 kazanan Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde ise 3-2 kazanan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüsleyen okullar oldular. Kızlarda Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci, Mimar Sinan Anadolu Lisesi üçüncü, Eti Anadolu Lisesi ise dördüncü olurken, erkeklerde Fatih Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Çorum Belediyesi Prof.Dr.Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.