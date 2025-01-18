Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U19 Ligi’nde 15.hafta, U17 Ligi’nde ise 11.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı bugün deplasmanda Kastamonuspor ile karşılaşacak. Kastamonu Hasan Doğan Tesisleri’nde oynanacak bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. U17’ler ise Kırşehir’de Kırşehir FK ile kozlarını paylaşacak. Bağbaşı Sentetik Saha’da oynanacak bu kritik karşılaşma ise saat 15.00’de oynanacak.

5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımları ise yarın Ankara’da Ankaragücü’nün konuğu olacak. Ankaragücü Tandoğan Tesisleri’nde oynanacak günün ilk maçında saat 13.00’de U15’ler, saat 15.00’de ise U14’ler karşı karşıya gelecek.