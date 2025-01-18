Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği, Yunanistan’ın Athens Kallithea takımından 31 yaşındaki sol bek Matej Hanousek’i kadrosuna kattı.

Türkiye’de daha önce Gaziantepspor ve Ankaragücü’nde forma giyen Çek savunmacı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Matej Hanousek, bu sezon Athens Kallithea formasıyla 14 resmi maçta 767 dakika süre aldı.

Öte yandan, altyapı kalecilerinden, 2008 doğumlu Berk Deniz Çukurcu profesyonel yapıldı. Genç eldiven ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.