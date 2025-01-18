Konfederasyonun 9 Ocak’ta yapılan toplantısında, Genel Başkan Ali Düşmez’in görevini yapamaz duruma gelmesi nedeniyle istifa ettiği sayılırken, yerine Genel Başkanlık görev ve yetkilerini 30 Temmuz’dan beri Genel Başkan vekili sıfatıyla yürüten Şener Aydın genel başkan olarak seçilmişti. Aydın, genel başkan sıfatıyla ilk ziyaretlerinden birini de Çorum’a gerçekleştirdi.

Çorum ziyaretini Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut’la birlikte gerçekleştiren TASKK Başkanı Şener Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı Gökhan Yumlu ve ASKF yönetim kurulu üyesi Cumhur Sevinç’le bir araya geldi.

Ziyaretin içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.