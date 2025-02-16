Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Lig 20.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Buharaspor sahasında Kırşehir FK’yı ağırladı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının başında konuk Kırşehir FK Elif Nur’un golüyle 1-0 öne geçti. Yediği şok golün etkisi ile rakip kalede daha çok pozisyon bulmaya başlayan ev sahibi Buharaspor Edanur’un 69 ve 76.dakikalarda attığı üst üste golle bir anda 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken, Buharaspor’da sahneye bu kez ikinci yarıda oyuna giren Rabia çıktı. 90+1.dakikada Rabia’nın golü ile Çorum temsilcisi maçı 3-1 kazanarak sezona harika bir giriş yaptı.

SAHA: Nazmi Avluca.

HAKEMLER: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Bahar Çakıcı.

BUHARASPOR: Ebru, Kardelen, Gül Endam, Şaziye, Bilge, İlknur, Nesrin, Ebru, Nefise, Melike, Edanur.

YEDEKLER: S.Defne, Zeynep Su, Rabia, Emine, Elif, Şerife, Azra, Aleyna.

KIRŞEHİR FK: Ümran, Nur Hayat, Elif Efsa, İnci Su, Buket, Sevgi, Elif Nur, Perihan, Binnur, Nejla, Sırma.

YEDEKLER: Sıla, Haticenur, Canan, Aleyna, Nisanur.

GOLLER: Dk.50 Elif Nur (Kırşehir), Dk.69 ve 76 Edanur, Dk.90+1 Rabia (Buharaspor)