Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Paletli Yüzme İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen il birinciliği A-B minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride yapılırken, toplam 150 öğrenci birinci olabilmek için kulaç attı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

İşte kategorilerinde birinci olan öğrenciler;

A minik kızlarda, Adnan Menderes İlkokulu’ndan Zeynep Cemre Tosun 50 ve 100 metre çift palet, 200 metre çift palette yine Adnan Menderes İlkokulu’ndan Asya Soyel, 50 ve 100 metre su üstünde Atatürk İlkokulu’ndan Sevim Yüzgeç ve 200 metre su üstünde Özel Bahçeşehir Koleji’nden Asya Nur Kılıç birinci olmayı başardı.

B minik kızlarda, 50 ve 100 metre çift palet kategorisinde Dumlupınar İlkokulu’ndan Hanife Duru Ateş, 50 ve 100 metre su üstünde Bahçelievler İlkokulu’ndan Armin Şeker birincilik kürsüsüne çıktı.

A minik erkeklerde 50 metre çift palette Atatürk İlkokulu’ndan A.Eren Çevik, 100 metre çift palette Sakarya İlkokulu’ndan Mert Yarımca, 200 metre çift palette Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’ndan M.Eymen Coşar, 50 metre su üstünde Adnan Mendere İlkokulu’ndan Ege Erdoğan, 100 ve 200 metre su üstünde Albayrak İlkokulu’ndan B.Ahlas Ceylan zirvede yer aldı.

B minik erkeklerde, 50 ve 100 metre çift palette Şehit Onur Bakbak İlkokulu’ndan Ozan Emir Tüzün, 100 ve 200 metre su üstünde TED Koleji’nden Deniz Işık birinciliği elde ettiler.

Küçük kızlarda, 50 metre çift palette Ahmet Tevfik Ortaokulu’ndan Erva Kuyumcu, 100 metre çift palette Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Meryem Öksüz, 200 metre çift palette 23 Nisan Ortaokulu’ndan Duru İlkutlu, 50 metre su üstünde Ahmet Tevfik Ortaokulu’ndan Erva Kuyumcu, 100 metre su üstünde Ahmet Tevfik Ortaokulu’ndan Erva Kuyumcu, 200 metre su üstüne Ada Koleji’nden Elif Su Kılıç birinci oldu.

Küçük erkeklerde, 50, 100 ve 200 metre çift palette TED Koleji’nden Doruk Can, 50 metre su üstünde yine TED Koleji’nden Can Tuna Aydın birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldular.

Yıldız kızlarda, 50, 100 ve 200 metre çift palette TED Koleji’nden Deniz Ece Dugan, 50 metre su üstünde Özel Bahçeşehir Koleji’nden Ada Zehra Kılıç, 100 metre su üstünde TED Koleji’nden Asya Akoğlu, 200 ve 400 metre su üstünde Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Yağmur Balaban zirvede yer aldı.

Yıldız erkeklerde, 50, 100 ve 200 metre çift palette Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Osman Efe Yıldırım, 50, 100 ve 200 metre su üstünde TED Koleji’nden Reşat Ali Aydın birinciliği elde ettiler.

Genç kızlarda, 50 ve 100 metre çift palet kategorisinde Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Bahar Ökmen, 200 metre çift palette Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Damla Nur Kurtoğlu, 50 metre su üstünde TED Koleji’nden Duru Görücü, 100, 200 ve 400 metre su üstünde Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Nevra Nur Örten birincilik kürsüsüne çıktılar.