Adana Akkapı MTAL Oluşum, Denizlispor Cavdil ve Bursa Karacabey Belediye ile birlikte 1.grupta yer alan Sungurlu Belediyespor, ilk maçında Adana temsilcisine 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaparken, ikinci maçında, Cumartesi günü Bursa ekibi Karacabey Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek 1.Lig’e yükselme umutlarını son maça taşıdı.

Son maçında Denizlispor Cavdil ile Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda karşılaşan Sungurlu Belediyespor, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-21, üçüncü seti ise 25-20 alarak parkeden 3-0 galip ayrıldı. Çorum temsilcisi, bu galibiyetle birlikte 1.Lig’e yükseldi.

Sungurlu Belediyespor, Çorum Belediyespor’un ardından 1.Lig’de mücadele eden ikinci Çorum temsilcisi olacak.