Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da var.
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, dört şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
6 şüpheli Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başka şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesi bazı delillerin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
"Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,
"Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
"Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir."
29 şüphelinin listesi
- Bahattin Berke Demircan – Futbolcu
- Doğukan Çınar – Futbolcu
- Ergün Nazlı – Futbolcu
- Eyyüp Can Temiz – Futbolcu
- Furkan Demir – Futbolcu
- Gökhan Payal – Futbolcu
- Hamit Bayraktar – Futbolcu
- Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu
- İbrahim Yılmaz – Futbolcu
- İlke Tankul – Futbolcu
- İsmail Karakaş – Futbolcu
- Mert Aktaş – Futbolcu
- Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu
- Tufan Kelleci – Futbolcu
- Erden Timur – İş İnsanı
- Figen Özkaya – Emekli
- Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli
- Burak Söyleyen – Restoran Müdürü
- Fatih Kulaksız – Eyüpspor Asbaşkanı
- Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı
- Ecrin Korkmaz
- Esat Bilayak
- Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı
- Enes Bartan – Tutuklu
- Hakan Çakır – Memur
- Serhat Ölmez – Büro İşçisi
- Umut Esel – Şirket Ortağı
- Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü
- Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı