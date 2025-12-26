Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da var.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, dört şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

6 şüpheli Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başka şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesi bazı delillerin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

"Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

"Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

"Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir."

29 şüphelinin listesi

Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

Doğukan Çınar – Futbolcu

Ergün Nazlı – Futbolcu

Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

Furkan Demir – Futbolcu

Gökhan Payal – Futbolcu

Hamit Bayraktar – Futbolcu

Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

İbrahim Yılmaz – Futbolcu

İlke Tankul – Futbolcu

İsmail Karakaş – Futbolcu

Mert Aktaş – Futbolcu

Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

Tufan Kelleci – Futbolcu

Erden Timur – İş İnsanı

Figen Özkaya – Emekli

Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

Fatih Kulaksız – Eyüpspor Asbaşkanı

Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

Enes Bartan – Tutuklu

Hakan Çakır – Memur

Serhat Ölmez – Büro İşçisi

Umut Esel – Şirket Ortağı

Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı