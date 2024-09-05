Çorum’da bir dönem Mimar Sinanspor Kulübü’nde hem futbol oynayan, hem de antrenörlük yapan Furkan Öztürk (24) geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde askeri sınavı kazanarak Balıkesir Astsubay Hazırlama Okulu’nda eğitim almaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün telefonla konuştuğu esnada rahatsızlanan Furkan Öztürk, kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

ULUMEZAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Çorumlu gencin ölümü Çorum’da sevenlerini de yasa boğarken, bugün Akşemseddin Cami’nde askeri tören düzenlendi. Törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma İl Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ailesi ve sevenleri katıldı. Gencin naaşı öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diler.