SMA Tip 2 kas hastalığıyla mücadele eden 1,5 yaşındaki Mustafa Baran Karakiraz ve ailesi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın misafiri oldu. Başkan Aşgın, minik Mustafa Baran’ın tedavi sürecine dikkat çekerek kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Henüz 1,5 yaşında olan Mustafa Baran’ın, hayata tutunabilmesi için 2 yaşından önce tedaviye başlamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Aşgın, tedavi için gerekli maddi desteğin acilen toplanması gerektiğini ifade etti. Bu süreçte tüm imkânların Baran için seferber edildiğini belirten Başkan Aşgın, vatandaşları da Valilik onaylı bağış hesapları ve SMS yoluyla kampanyaya destek olmaya davet etti.

Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebilir, Mustafa Baran’ın hayatını kurtarabiliriz. Dayanışma ile umut oluruz.” mesajını paylaştı.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Mustafa Baran Karakiraz adına açılan Valilik onaylı hesaplar üzerinden ya da BARAN yazarak 4319 numarasına SMS göndererek destek olabilecekler. Ayrıca bağış ve kampanya sürecine dair detaylı bilgilere, Baran’ın ailesi tarafından yürütülen Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

Minik Mustafa Baran için başlatılan yardım kampanyası, her geçen gün daha fazla gönüle dokunurken, yapılan destek çağrıları umut olmaya devam ediyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ