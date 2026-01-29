Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Uğurcan İrak ile birlikte, Emek ve Demokrasi Platformu’nun Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde yapıldı.

Toplantıda, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ile platforma mensup siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. Miting sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, demokrasi, özgürlük ve halk iradesine sahip çıkma vurgusu öne çıktı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Emek ve Demokrasi Platformu’nun bileşenlerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkma kararlılığımızı hep birlikte büyütüyoruz. Çorum’dan yükselecek bu güçlü ses, halkın ortak iradesinin ifadesi olacaktır” dedi.

Tahtasız, tüm Çorumluları ve yurttaşları 1 Şubat Pazar günü düzenlenecek mitinge davet ederek, “Milletin iradesi geleceğimizin teminatıdır. Gelin, birlik olalım ve omuz omuza bu iradeye sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

