SUN-KA Kağıt ve LARTON Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı olan iş insanı Salih Zeki Öztekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Çeşitli açılış ve ziyaretler kapsamında Çorum’a gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile yapılan görüşmede ilçenin ekonomik yapısı, sanayi altyapısı ve ilçede faaliyet gösteren firmaların karşılaştığı sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Salih Zeki Öztekin, Sungurlu’nun üretim gücü, organize sanayi bölgesinin gelişim süreci, mevcut yatırım alanları ve istihdama katkı sağlayan sektörler hakkında Hisarcıklıoğlu’na detaylı bilgiler paylaştı.

Toplantıda ayrıca Sungurlu TSO’nun geleceğine yönelik hedefler, iş dünyasının beklentileri ve yerel kalkınmayı destekleyecek projeler üzerinde de duruldu. Sungurlu TSO Başkan Adayı olan Öztekin, ilçede sanayinin daha da güçlendirilmesi, girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu’nun ise ilçenin sahip olduğu ekonomik potansiyele dikkat çektiği, yerel odaların bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne vurgu yaptığı ve üretim ile istihdam odaklı projelerin önemini ifade ettiği öğrenildi.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve Sungurlu’nun ekonomik geleceğine yönelik olumlu mesajların ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi