Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Şeyhler Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden hemşehrimiz Nazire Çördük vefat etti.

Yüksel Çördük’ün eşi, Ali Can, Ayşegül ve Sadegül’ün anneleri, Sabri ve Güllü Çördük'ün gelini olan Nazire Çördük, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi öğle saatlerinde İzmir’de Yamanlar Cemevi’nden kaldırılarak toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi