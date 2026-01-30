Çorum Belediyesi “Tarihi Çorum Meydanı” 2. etap çalışmalarını tamamladı ve tarihi Velipaşa Hanı’nın önünde muhteşem bir meydan görüntüsü oluştu.

Ortasında Saat Kulesi bulunan Hürriyet Meydanı dışında uzun yıllar büyük bir meydanı bulunmayan Çorum, burasının da park olarak değerlendirilmesi nedeniyle “meydansız kent” diye biliniyordu.

ÇORUM HABER’in kampanya açarak kamuoyu oluşturması sonucu, dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından Hükümet Konağı karşısındaki meydan açıldı ve Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında da buraya, Belediye Meclisi kararıyla “Kadeş Barış Meydanı” ismi verildi.

Kadeş Barış Meydanı şimdi, Çorum’un konser, miting, bayram töreni vb. tüm siyasi-sosyal-kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hürriyet Meydanı ise, Ziraat Bankası ve Çorumgaz binaları başta olmak üzere bazı binaların yıkılması, yapıların da cephelerinin düzenlenmesi sonucu Başkan Aşgın tarafından gerçekten “yüz ağartıcı” bir meydana dönüştürüldü.

Velipaşa Hanı’nın önündeki bölümün de açılmasıyla, tarihi yapılarla çevrili görkemli meydan gün yüzüne çıkmış oldu.