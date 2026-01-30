AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Samsun-Mersin hattında oluşturulacak “mega endüstri bölgeleri” taslağında Çorum’un yer almayışına açıklık getirerek, Samsun yolundaki 2. OSB’nin geçen yıl onaylandığını ve 2.400 dönümlük ilk bölümünün tahsisi konusunda sorun olmadığını, karşıdaki 2.600 dönümlük alan da onaylandığında, Çorum’un taslakta yer alacağını söyledi.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Milletvekili Ahlatcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’la tekrar uzun bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, Bakan’ın, “Dikkat edilirse, Samsun ve Mersin’e de taslakta yer vermedik. Çorum’u ihmal etmiş değiliz. Ankara ve Çorum’a yeni OSB’leri geçen yıl onaylamıştık.” dediğini aktararak, tek kalemde 500 dönümden fazla alanın ilk kez Çorum’da yatırıma açıldığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’la sık sık görüşen Milletvekili Ahlatcı, önceki akşam da kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptı.