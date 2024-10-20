İbrahim Çağlar(64) idaresindeki traktör ilçeye bağlı Kuyumcu Köyü’nde frenlerinin tutmaması üzerine bir ikamete çarparak devrildi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile eşi Ganimet Çağlar (64), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı İbrahim Çağlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çağların cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Hediye Çağların tedavisi devam ediyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK