Milönü semtinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Zeynal Gülşen, hastanede anjiyo olduktan sonra tedavisine evinde devam ettiği sırada vefa etti.

Çorum Merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynal Gülşen’in ani vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Sultan Gülşen’in eşi, Mesut, Pınar ve Gürcan’ın babaları, Büyükdivan Köyü eski muhtarı Servet Aksoy ile Musa ve Bekir Aksoy’un enişteleri, eski elektrikçi esnafından Rıza Gültekin’in ağabeyi olan Zeynal Gülşen, 65 yaşında idi.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Büyükdivan Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, CHP’li yöneticiler, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR