Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Âşık Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Halayların çekilip ateşin üstünden atıldığı kutlamaya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, DEM Parti yöneticileri ve üyeleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan DİSK/Emekli-Sen Çorum Şube Başkanı Hikmet Aydın, 2025 yılı nevruzunun ülkede ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde karşılandığını belirterek, “Küresel emperyalist güçlerin, bölgesel otoritelerin ve savaş baronlarının körüklediği savaş ve çatışmalar dünyanın pek çok bölgesinde sürüyor. Kapitalizmin kâr hırsı doğayı talan etmeye devam ediyor. Ortadoğu’daki paylaşım savaşları derinleşirken, halklar bu savaş politikalarına mahkûm edilmek isteniyor” dedi.

“İKTİDAR, OTORİTERLEŞTİRMEYİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Türkiye’de ise nevruzu barış sürecinin yeniden tartışıldığı, halkların kardeşliğini ve toplumsal uzlaşmayı esas alan yeni bir dönemin kapılarının aralandığı bir süreçte kutladıklarını kaydeden Aydın, “Ancak ne yazık ki mevcut siyasal iktidar barış ve kardeşlik taleplerine hala net bir yanıt vermiyor. Bunun yerine otoriterleşmeyi derinleştiren adımları atmayı tüm muhalif kesimleri baskı altına alan politikalarına yenilerini eklemeyi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.



“SİYASİ İKTİDAR HALKIN İRADESİNİ TANIMIYOR”

Siyasal iktidarın seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ettiğini ifade eden Aydın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyor. Bu antidemokratik uygulamalarla her seferinde açıkça ilan ettikleri şey şudur: Halkın iradesini tanımıyoruz! İstanbul halkının seçtiği Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce kişi hakkında verilen gözaltı kararları, halk iradesine açık bir darbe girişimidir. Baskı ve zorla, hukuku hiçe sayarak, halkın iradesinin gasp edilmesi açıkça kabul edilemez bir tutumdur.

Bu süreçte en büyük bedeli yine yoksul halklar ve emekçiler ödüyor.

Her şeye rağmen halklar, emekçiler, kadınlar ve gençler karanlığa karşı aydınlığı, baskıya karşı direnişi, kutuplaşmaya karşı birlikte yaşamı savunmaya devam ediyor. Silahların susmasını ve demokratik uzlaşmanın sağlanmasını hedefleyen gelişmeler geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor.”

“HALKIN İRADESİNE İPOTEK KOYAN

KAYYUM POLİTİKALARI SON BULMALI”

“Toplumun farklı kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşaması için anayasal güvence ve demokratik reformlar gecikmeksizin hayata geçirilmelidir.

Nevruz, karanlığı dağıtmanın, aydınlığı ve umudu büyütmenin adıdır.

Nevruz, ezilenlerin başta Ortadoğu’da olmak üzere emekçilerin ve halkların geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleme kararlılıklarını haykırdıkları gündür.

Emekçiler ve halklar, barışın, özgürlüğün, demokrasinin egemen kılınacağı demokratik, eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir ülke ve geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.

Çorum Emek ve Demokrasi bileşenleri olarak buradan bir kez daha haykırıyoruz savaşa, sömürüye ve zulme karşı; toplumsal barışı, bir arada yaşamı halklar kuracak.”