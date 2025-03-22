Milönü semtinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Zeynal Gülşen, hastanede anjiyo olduktan sonra tedavisine evinde devam ettiği sırada vefat etti.

Çorum Merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynal Gülşen’in ani vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Sultan Gülşen’in eşi, Mesut, Pınar ve Gürcan’ın babaları, Büyükdivan Köyü eski muhtarı Servet Aksoy ile Musa ve Bekir Aksoy’un enişteleri, eski elektrikçi esnafından Rıza Gültekin’in ağabeyi olan Zeynal Gülşen, 65 yaşında idi.

Merhumun cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Büyükdivan Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi