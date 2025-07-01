Yeni sezonda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın giyeceği formalar Store'de satışa sunuldu. Yeni formaların tamamen ilimize özgü sembollerle tasarlanması dikkat çekiyor.

Tasarlandıktan sonra Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın da onayından geçen formaların kalitesi Süper Lig takımlarının birebir aynı. Yeni sezon formaları hakkında bilgiler veren Çorum FK Store Sorumlusu Savaş Özdemir, satışa sundukları tüm formalarda Çorum'u yansıttıklarını söyledi. Formaları 2999 liradan satışa sunulduğunu kaydeden Savaş Özdemir, çubuklu olanını ince çizgilerle süslediklerini ifade ederek, kırmızı formada ise Çorum'un 14 ilçesinin de ismi yazılı olduğuna vurgu yaptı. Siyah formanın gold desenlerle süslendiğini ve ‘Çift Başlı Kartal’ın kanatlarının temsil edildiğine işaret eden Özdemir, beyaz formalarda ise ‘Kartal'ın gölgesinde Çorum FK figürü işlendiğini kaydetti.

Store haricinde özellikle şehir ve yurtdışında yaşayan hemşehrilerimizin de formalara en kolay ulaşabilmeleri adına www.corumstore.com adresinden de satış yaptıklarını ifade eden Savaş Özdemir, tüm formalarda S, M K, XL ve XXL bedenlerde ürünlerin stoklarında bulunduğuna vurgu yaptı.

Özdemir ayrıca, bu sezon tüm formaların arkasından 'Biz Çorum'uz, Çorum biz" sloganın da yazdığını da sözlerine ekledi.