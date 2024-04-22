İskilip’te etkili olan fırtına, çiftçileri maddi zarara uğrattı. 
Fırtınada seraları zarar gören çiftçi Necati Bıyık, tek geçiminin tarım olduğunu seralarının fırtınada ağır hasar aldığını söyledi. 
Seralarında binlerce adet fidesinin olduğunu ve yaklaşık 300 bin liralık zararı olduğunu dile getiren Bıyık, “Hasarım çok büyük, 5 seram komple kırıldı. Binlerce fidem zarar gördü. Çoluğum çocuğum sebze meyve üreterek geçiniyoruz. Mağdur olduk, devletimizden destek bekliyoruz.” dedi.   

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Editör: NURDAN AKBAŞ