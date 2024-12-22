Trendyol 1.Lig 17.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Ankaragücü Çorum'da karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu’nun yönettiği maçta ilk yarı düşük tempoda geçti. İki takım da çok top kaybı yaşarken, zaman zaman gole yaklaşmalarına rağmen yakaladıkları fırsatları değerlendiremediler.

Ankaragücü’nde Yusuf Emre 40.dakikada Atakan Akkaynak’a yaptığı şiddetli faul nedeniyle direkt kırmızı kart görünce Başkent temsilcisi 10 kişi kaldı.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki kadrosuyla çıkarken, Ankaragücü Rıad Bajıc’in yerine Rotariu değişikliği ile başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK peş peşe pozisyonlar bulurken, 50.dakikada sağdan Geraldo’nun ortasında Kadir’in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda Ahlatcı Çorum FK’nın farkı artırma, Ankaragücü’nün beraberlik çabaları vardı.

10 kişi mücadele eden Ankaragücü, 89.dakikada Rotariu ile aradığı golü buldu ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Sakaryaspor ve Manisa FK’dan sonra 10 kişi mücadele eden Ankaragücü’nü de yenemeyen Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Ankaragücü ile de 1-1 berabere kalarak çok kritik 2 puan daha kaybetti. Çorum ekibi puanını 25’e, Ankaragücü 24’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 8: Ahlatcı Çorum FK atağında, Erkan’ın pasında Eren ceza yayının solundaki boşluktan vurdu, kaleci Ertaç yerden sağına gelen topu çıkarttı.

DAKİKA 9: Bu kez Ankaragücü etkili geldi. Yusuf Emre’nin savunma arkasına gönderdiği topa Varga ayak koydu, cılız vuruşta kaleci Hasan Hüseyin rahatlıkla topu kontrol etti.

DAKİKA 49: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında Atakan’ın yerden ön direğe çıkarttığı topu savunma kendi kalesine gönderdi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

DAKİKA 50: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK öne geçti. Sağdan Geraldo ortaladı, savunmanın arkasına sarkan Kadir, altı pas çizgisinden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Ahlatcı Çorum FK’nın 12.haftada Pendikspor’u 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Kadir, gol sayısını ikiye çıkarttı.

DAKİKA 79: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Eren ortaladı, savunmadan dönen topu penaltının sol çaprazında Suat kontrol edip vurdu, top yine savunmadan döndü.

DAKİKA 84: Ankaragücü gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda arkaya açılan topu kontrol eden Mesut Emre ortaladı, ön direkte Diego Aleksis sert vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 89: GOL! Beraberlik golü geldi. Soldan gelişen atakta, Saponara’nın pasında Cephas çizgiye inmeden pasını altı pasa çıkarttı, Rotariu gelişine vurdu: 1-1.