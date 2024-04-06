Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezonu ilk 3’te bitirip Süper Lig yolunda direkt play-off finaline kaymayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK, 7 Nisan Pazar günü, kendisi ile aynı hedefi kovalayan ve averajla takipçisi olan Kocaelispor’u konuk edecek. Çorum temsilcisinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Hafta içerisinde konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’nü Thomas’ın golleriyle 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK’da moraller oldukça yüksek. Cezası tamamlanan ve takımın başında yer alabilecek olan teknik direktör Serkan Özbalta, tüm oyun planlarını 3 puan üzerine yaparken, sakatlığı süren Atakan Cangöz’ün yanı sıra sarı kart cezalıları Hakan Barış ve Ahmet İlhan Özek final gibi maçta forma giyemeyecek.

Hafta içerisinde konuk ettiği lig ikincisi Göztepe’yi 2-0 geriden gelin Candeias’ın penaltı golleriyle 3-2 yenerek kritik bir galibiyet alan Kocaelispor’da moraller yüksek. Yeşil-siyahlı takım, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Körfez ekibinde, kırmızı kart cezalısı olan Oğuz Ceylan ve Davit Skhirtladze forma giyemeyecek olup, Giorgi Kharaishvili’nin ise sakatlığı sulunuyor.

48’er puanla 3.sırayı paylaşan Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasında, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçtı Samsun bölgesi A klasman hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serdar Soydan ile Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Ankara bölgesinden Burak Olcar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.