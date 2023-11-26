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Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkan Vekili ve Şube Sekreteri Ali Doğan, sendikanın organize ettiği sabah namazı buluşmalarının sürdüğünü açıkladı. Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi olarak sabah namazı buluşmalarının ikincisini geçtiğimiz Cumartesi günü Akşemseddin Cami'sinde gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, etkinliğin her ay farklı bir camide yapılacağını vurguladı.



Ali Doğan yaptığı açıklamada: “Akşemseddin Camii’nde Cumartesi günü kılınan sabah namazının ardından yapılan duada; Filistin’deki savaşta şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mazlum ve masum Filistin halkının yanındayız. Sağlanan barış ortamının sürekliliğini ve devamını diliyoruz. Yaklaşık iki aydır Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insanlık dışı muamelelere ve katliama artık dur diyoruz. Tüm dünya ülkelerinin artık insanlık katliamına sessiz kalmamaları gerekiyor. Bugünde yarında insanlığın ve mazlumların yanındayız” dedi.



Öte yandan etkinliğe katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Filistin için, Gazze için kıyamdayız, duâdayız. Gençlerimizle sabah namazımızın ardından kardeşlerimiz için bir araya geldik. Ya Rabbi! Sen zalimi kahr-ı perişan, mazlum ve mağduru hıfz-ı emîn eyle. Amin” görüşlerine yer verdi.