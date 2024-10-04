Gönlü, vicdanı mazlum Filistinli kardeşlerimiz için yanan kim varsa herkesin davet edildiği büyük yürüyüş yarın (5 Ekim 2024 Cumartesi günü) saat 17.30’da Valilik önünden başlayarak Saat Kulesi Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapılacak.

AHMET TURGUT GELİYOR

Öte yandan Çorum Belediyesi de 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in zulmü ve soykırımına uğrayan Filistinli kardeşler için bir etkinlik düzenledi.

Ünlü yazar Ahmet Turgut’un konuşmacı olarak katılacağı ve ezgileriyle Grup Yürüyüş'ün renk katacağı “Filistin'e Destek Gecesi” yarın (05 Ekim 2024 Cumartesi günü) saat 19.00’da Velipaşa Hanı’nda başlayacak.

Editör: HABER MERKEZİ