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Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Yerleşkesinde Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Filistin İçin El Ele” konulu karma resim sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Filistin’e yapılan saldırılar sonucu yaşanan ve tarif edilemeyen birçok duyguyu resimlerinde paylaştığını söyledi.

Sergi fikri ortaya çıktığında öğrencilerin büyük bir istekle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Doç. Dr. Muteber Burunsuz, “Gerçekleştirdikleri örnek davranış, duyarlılık, ve sorumluluklarından dolayı öğrencilerime teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz yaşadıkları duyguları hissettiklerini bizlere eserlerindeki içerik, üslup ve renkleriyle Filistin halkına desteklerini de gösterdiler” dedi.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise şu an Filistin’de, Kudüs’te, Gazze’de yeni doğmuş hatta anne karnındaki çocukların öldürüldüğüne dikkat çekerek, böyle bir vahşetin bugüne kadar yeryüzünde ya çok az olduğunu ya da hiç olmadığını söyledi. Savaşın da bir hukuku olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Savaşta bile camiye, kiliseye, okula, hastaneye dokunamazsınız. Ama şuanda görüyorsunuz ki 7’den 70’e binlerce insan orada öldürüldü. Katledildi. Katledildi ifadesini söylemek lazım. Orada insan onuru ve şerefi katlediliyor. Dünyanın görmediği bir vahşet sergileniyor. Türk milleti tarih boyunca bu konulara asla sessiz kalmamıştır. Bugün de duyarsız değil. En güçlü ses Türkiye’den çıkıyor. En güçlü eylem, en güçlü refleks Türkiye’de oluyor. Türkiye tarih boyuncu bütün mazlumların sesi olmuş. Bütün mazlumları kucaklamış. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün mazlumlar huzurlu bir şekilde yaşamışlar. Sadece Kudüs ve Filistin üzerinden olaya baksak oradaki bütün Hristiyanların, Müslümanların kalbi vicdanlı olan Yahudilerin söylediği tek şey var, Kudüs ve etrafı sadece Osmanlı döneminde huzur beldesi olmuştur. Çünkü biz asla başkasının diline, dinine, ırkına tasallut edemeyiz. Bizim tarihimizde asla katliam yoktur. Kundaktaki bebekleri kadınları öldürmek olmamıştır. Şanlı tarihimizde asla hastanelere sığınaklara en ufak saldırı olmamıştır” diye konuştu.



“SANAT DÜNYASI DUYARSIZ KALMAMALI”

Filistin’de yaşananlara sanat dünyasının duyarsız olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Şu anda dünyadaki bütün sanatçılar, vicdanlı sanatçılar kendi sanatlarının ürünü olarak bu konuya dikkat çekiyorlar. Dünyadaki bir çok sinema yıldızından tiyatrocuları, ressamlardan fotoğraf sanatçılarına bir çok sanat kolundaki vicdanlı sanatçılar yaşananlara duyarsız kalmıyor. Çığlıklarını atıyorlar. Seslerini yükseltiyorlar. O anlamda böylesine güzel bir çalışmayı geleceğimizin sanatçıları ve ressamları olarak gördüğümüz Güzel Sanatlar Fakültemizin öğrencileri öğretmenleriyle birlikte yapmışlar. Bundan onur ve şeref duyarız. Bu sadece burada kalmamalı. Çorum Belediyesi olarak bu sergimizi Güzel Sanatlar Galerimizde de açacağız” şeklinde konuştu.

"BU ÇIĞLIK DUYULACAK İNSANLIK KAZANACAK"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, insanlık dramının yaşandığı Gazze’de seslerin kısıldığını belirterek, "Görüntüler karartılıyor. Bilgiler yok ediliyor. İnsanlığın çığlığı kısılmak isteniyor. Bu çığlığı burada yükselten öğrencilerime, çalışma arkadaşlarımıza Filistin grubuna teşekkür ediyorum. İnşallah çığlık duyulacak insanlık kazanacak" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ise, Filistin meselesinin içimizi yaraladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oradaki çocuklar, anneler, yaşlılar suçsuz şekilde zulme maruz kalıyor. İçimiz sızlıyor. Oraya giderek yardımcı olamıyoruz ancak buradan duygularımızı paylaşıyoruz. Onlara gönülden destek vererek, acılarını paylaşıyoruz.”