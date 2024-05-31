Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi’nin de katılarak konuşma yapacağı yürüyüş ve etkinlikler bugün saat 18.00’de Valilik önünden başlayacak.

Çorum Filistin Platformu’nu oluşturan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Zülkif Dağlı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ı ziyaret ederek bugün yapılacak olan Özgür Filistin Yürüyüşü’ne davet etti.

İsrail’in 6 Ekim’den bu yana Filistin ve Gazze’de devam ettirdiği saldırılarda 36 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğini dile getiren ve son olarak Refah’ta çadırlara bomba yağdırıldığını hatırlatan Filistin Platformu temsilcileri tüm Çorumluları da düzenledikleri etkinliğe davet etti.

Heyete teşekkür eden Vali Dağlı; “Filistinli kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Yaşanan bu insanlık dramının biran önce son bulması ve Filistinli kardeşlerimizin huzur ve barışa kavuşmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Buna göre bugün saat 18.00’da Valilik önünden başlayacak yürüyüş Saat Kulesi önünde son bulacak. Burada Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi bir konuşma yaparken, Grup Yürüyüş ezgi dinletisi sunacak.