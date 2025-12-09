Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Mehmet Akif Ersoy ve 23 Nisan mutlu sona ulaştı.

30 takımın mücadele ettiği kızlarda, yarı final maçlarını kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu mutlu sona ulaşırken, Osmancık temsilcisi ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Mecitözü Yatılı Bölge Okulu’nu 3-2 yenen Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise il birinciliğine sadece 2 takım katıldı. 23 Nisan’la Mustafa Kemal Ortaokulu arasında oynanan şampiyonluk maçını 3-0 gibi net bir skorla kazanan 23 Nisan mutlu sona ulaştı.