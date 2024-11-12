Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Hurşit Taşçı, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Kırıkkale temsilcisi Türk Metal 1963 Spor’un formasını giyen Hurşit Taşçı, 10 Kasım’da Muğlaspor’la deplasmanda oynadıkları maçın 18.dakikasında ayağına aldığı darbe ile sakatlandı. Maça devam edemeyen Hurşit’in fubila kemiğinin kırıldığı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Kırıkkale temsilcisinin formasıyla 9 resmi maçta 485 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 1’i kupada olmak üzere 2 gol attı.