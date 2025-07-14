“15 Temmuz gecesi devletimize ve milletimize kurşun sıkıldı” diyen Çam, 2016’daki darbe girişiminde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü olmak üzere birçok devlet kurumunun hedef alındığını belirtti. Çam, saldırılarda 253 vatandaşın şehit olduğunu, 2740 kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

“FETÖ, FARKLI YAPILAR ÜZERİNDEN YENİDEN ÖRGÜTLENİYOR”

Açıklamasında, FETÖ’nün kripto üyeler aracılığıyla devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına sızma girişimlerine devam ettiğini vurgulayan Hayati Çam, Yeni Şafak gazetesinin 2021 tarihli haberine atıfta bulunarak, “Henüz deşifre olmamış örgüt üyeleri, farklı dini gruplara girerek izlerini kaybettiriyor, kamuoyunda kendilerini gizleyebilmek adına FETÖ aleyhine söylemlerde bulunuyor” dedi.

“YETKİLİ SENDİKALAR DİKKATLİ OLMALI”

Kamuda halen aktif görev yapan bazı kişilerin FETÖ bağlantılı olduğuna dair bilgiler geldiğini söyleyen Çam, sendikaların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Özellikle büyük sendikaların il yönetimlerine sızma riski bulunduğunu belirten Çam, “Yetkili sendikaları uyarıyoruz; yönetim kurullarınızdaki kişileri dikkatle araştırın” uyarısında bulundu.

“HER İLDE TERÖRLE MÜCADELE KURULU KURULMALI”

FETÖ ile etkin bir mücadele için her ilde Terörle Mücadele Kurulları kurulması gerektiğini vurgulayan Çam, soruşturmaların yüzeysel değil, detaylı ve titizlikle yürütülmesi çağrısında bulunarak, “Antidemokratik kalkışmaların önüne ancak bu şekilde geçilebilir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi