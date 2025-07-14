Açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin kaderine vurulmak istenen bir pranga, devletin iradesine yönelik alçakça bir saldırı olduğu ifade edilerek, “O gece bu toprakların gerçek sahipleri; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatansever mensupları, Emniyet Teşkilatımızın kahraman evlatları ve görevli birçok yiğit cesaretleriyle tarih yazmıştır” denildi.

Milletin sadece tanklara değil, ihanete ve esarete karşı da durduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şerefli Türk ordusunun üniformasını kirletmeye çalışan hainler, bu milletin inancını ve devletimizin gücünü aşamayacaklarını bir kez daha görmüştür” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin çevresinde yaşanan çatışmalara ve bölgesel tehditlere dikkat çekilerek, “Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail-İran gerilimi, Suriye’deki kriz gibi gelişmeler, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmemiz gereken bir sürece işaret etmektedir” denildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine de vurgu yapılan açıklamada, bu sözün darbe girişiminde bulunanlar tarafından kötüye kullanılmasının, ne sözün değerini düşürebileceği ne de milleti kandırmaya yeteceği belirtildi.

“Biz, milletçe bir daha aynı karanlığı yaşamamak için hatırlıyor, unutmuyoruz” ifadeleriyle tamamlanan açıklamada, “Çünkü vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” mesajı verildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ