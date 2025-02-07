Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 6 Şubat büyük deprem felaketinin 2.yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, enkaz altında kalan onbinlerin feryadını herkesin duyduğunu, ama bir tek iktidarın duymadığını savundu.

Depreme geç müdahale edildiğini, bu yüzden can kayıplarının arttığını, deprem sonrası ise sorunların hızla çözümünün sağlanamadığını anlatan Ahmet Damar, “Hâlâ bulunamayan insanlar var, kayıp çocuklardan hâlâ haber yok. İki yıl geçti, insanlar hâlâ konteynerde kalmaya devam ediyor.” dedi.

DP İl Başkanı Damar, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın en çok vergi toplanan ülkelerinden biriyiz, ama devletin kasası gene de boş. Emeklide, esnafta, çalışanda yok.

Tedbirsizlik yüzünden can kayıplarının yaşandığı kazalardan sonra, asıl sorumluların sorgulandığı da yok. Sorgulananlar alt düzeydeki görevliler.

Deprem öldürmüyor, çürük yapılar öldürüyor. Ama, bu konuda hâlâ caydırıcı tedbirler alınmıyor.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”