2022 yılında 56 bin metre altyapı çalışması yapan Çorum Belediyesi yeni yapılaşmanın olduğu Fen Lisesi 17’inci sokakta yeni açılan yolda asfalt çalışması öncesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz yıl planlanan altyapı çalışmaları kapsamında Çorum’u altyapı ağlarıyla ördüklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla, şehrimizdeki ulaşım ve yaşam kalitesini artırıyoruz” dedi.

Fen Lisesi bölgesindeki yeni yapılaşma alanlarında altyapı ve yol çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Aşgın, “Fen Lisesi 17’inci sokakta 800 metrelik yol açtık. Bölgenin altyapı çalışmalarına başladık ve bölgede kanalizasyon hattı yapımı devam ediyor. Altyapı çalışmalarının ardından yolumuzu asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmete sunmuş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)