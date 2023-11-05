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Federal Başbakan Scholz’u SUNTAT’ın Mannheim’daki Genel Merkezi’nde, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ile Başkan Yardımcısı Kadir Baklan ağırladı. Naciye Baklan, Güner Baklan ve SPD Milletvekili Isabel Cademartori de Scholz ve heyetini karşılamaya eşlik etti.

SUNTAT çalışanlarıyla sohbet eden Başbakan Olaf Scholz, yaşadıkları enflasyon sorununu ve enerji sıkıntısını hatırlatarak, vatandaşlığı ve vizeleri kolaylaştıracaklarını, bu konudaki yasayı Meclis’e sunduklarını söyledi.

Almanya’ya işçi olarak gelen Baklan Ailesi’nin, zaman içinde Avrupa’nın her yanına ulaşan güçlü bir gıda dağıtım zinciri oluşturmasını takdirle karşılayan Başbakan Scholz’un bu ziyareti, Türk ve Alman basın mensupları tarafından da ilgiyle izlendi.