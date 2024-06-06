Çorum'da uzun yıllardır fayans ustası olarak çalışan Necmettin Uzun, titiz ve kaliteli işçiliği ile hizmete devam ediyor.

25 yılı aşkın ev ve işyerlerine her türlü fayans ve granit tadilatı yapan Fayanscı Necmettin, K.Irak, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerde de fayans işlerinde faaliyet gösteriyor.

Çorum'da kendi şahsına münhasır daire, işyeri, depo gibi yerlerin bakım ve onarım çalışmalarını büyük bir özveri ile yapan Fayanscı Necmettin, 05468628322 nolu telefon hattından değerli müşterilerinin kendisine ulaşmalarını bekliyor.