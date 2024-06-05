Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeni ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü heyetini makamında ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, kurumun müdür yardımcıları ve çalışanlarından oluşan heyet Dünya Çevre Günü kapsamında Vali Dağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Müdürü Yalçın Vali Dağlı’ya kurum çalışmaları hakkında bilgi vererek yapılacak etkinliklere davet etti.

Vali Dağlı da Cemal İbrahim Yalçın ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ