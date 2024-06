Bakırcı esnafından merhum Mustafa Sadeçolak'ın eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Elvan Sadeçolak, Çorum Belediyesi ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak, Çorum Belediyesi çalışanlarından Ahmet Sadeçolak’ın anneleri olan Fatma Sadeçolak 17 Haziran 2024 günü hayatını kaybetmiş, cenazesi Akşemsettin (Meydan) Camiinde kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da toprağa verilmişti.

Fatma Sadeçolak için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği düzenlendi.

Vakıfta Dede Şahin Polat’ın gülbengleri ve duası eşliğinde yad edilen Sadeçolak için yapılan can yemeğine ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökgöz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediye Meclis Üyesi Onur Topgül, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Er, Veli Uysal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Eğitim- İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Çorum Halk Eğitim Merkezi TSM Koro Şefi Selda Erdost, Belediye ve Halk Eğitim Koro üyeleri, okul müdürleri, müzik öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Sadeçolak ailesi can yemeğine katılan tüm dostlarına teşekkür etti.