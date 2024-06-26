Çorum’un Bayat İlçesi’ne giden ve bir dizi ziyarette bulunan Vali Zülkif Dağlı, Bayat Kaymakamı Seher Söyler, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve beraberindeki heyet ile birlikte 2012’de şehit olan J.Asb.Üçvş. Bostancı’nın ilçede ikamet eden annesi Hacer Bostancı’yı evinde ziyaret etti. Ziyarette Şehit Bostancı ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Hacer Bostancı’nın kahraman şehidimiz J.Asb.Üçvş. Mehmet Bostancı’nın bizlere emaneti olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı devletimizin her daim şehit ailelerinin yanında olduğu ifade etti.

“Şehidimizin ruhu şâd, mekânı cennet olsun” diyen Vali Dağlı, Hacer Bostancı’nın elini de öperek evden ayrıldı.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ