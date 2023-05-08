Osmancık Yukarızeytin Köyü’nden merhum Asım Akıllı'nın eşi, Emrah, Süleyman, Mustafa, Hilmi ve Asım Akıllı, Ayşe Özdemir, Hatice Suat, Sıdıka Daştanbek, Gülden Kamarat, Sultan Yüztgenç ve Satı Göler' in anneleri Fatma Akıllı vefat etti. 75 yaşında, yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Fatma Akıllı, aniden rahatsızlanmasından sonra Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada vefat etmişti.

Merhumenin cenazesi geçtiğimiz gün Osmancık Beyler Çelebi Camii’ndeki namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)