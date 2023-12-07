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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, hakemler dijital atamayla belirlenirken, Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor’la Pazar günü sahasında oynayacağı maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Fatih Tokail’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Baran Eraslan ve Van bölgesinden Özcan Sultanoğlu yapacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Bingöl bölgesinden Yusuf Aydın da dördüncü hakem olarak görev alacak.

TOKAİL UĞURLU GELİYOR

Orta hakem Fatih Tokail, kariyerinden 5 maçla en çok İnegölspor’un maçını yönetirken, sonrasında ise en çok Çorum FK’nın maçında düdük çaldı. Tokail, Çorum temsilcisinin 4 maçını yönetirken, kırmızı-siyahlı takım bu maçların tamamını kazandı.

Ahlatcı Çorum FK, Fatih Tokal’in yönettiği maçlarda 2020-2021 sezonunda, sahasında İnegölspor’u 2-0, 2021-2022 sezonunda, deplasmanda Bayburt Özel İdare’yi 2-1, aynı sezon evinde Turgutluspor’u 5-1, bu sezon da sahasında Sakaryaspor’u 1-0 yendi.

Fatih Tokail, Erzurumspor’un ise 1 maçını yönetti. Dadaşlar, Tokail’in düdük çaldığı maçta geçen sezon sahalarında Tuzlaspor’a 2-1 yenildiler.